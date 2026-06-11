Муниципалитетам Красноярского края помогут в проведении фестивалей и форумов

Агентство по туризму Красноярского края объявило дополнительный конкурс среди муниципалитетов на получение субсидий в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Финансовую поддержку получат событийные мероприятия с участием не менее тысячи человек, способствующие развитию туристической привлекательности региона. На эти цели выделено около семи миллионов рублей, отметили в пресс-службе агентства. Первый отбор уже завершен, победителями стали три проекта: Мотыгинский округ: фестиваль «Раздолинск ФЕСТ» (приурочен ко Дню металлурга). Ермаковский округ: фестиваль казачьей культуры «Казачий разгуляй» и социально-культурный форум-фестиваль «Усинск собирает друзей». Добавим, в прошлом году поддержку получили такие мероприятия, как межнациональный фестиваль «Пикник», гастрофестиваль «Сибирская лоза», фестиваль «Енисейская уха».