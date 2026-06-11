В Омской области с 11 июня снят особый противопожарный режим в 21 районе

С сегодняшнего дня, 11 июня, в 21 из 32 районов Омской области сняты меры особого противопожарного режима. Ранее во время действия запрета запрещалось посещать леса, разводить костры и использовать мангалы во дворах, за нарушения полагались крупные штрафы.