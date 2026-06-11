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В Омской области с 11 июня снят особый противопожарный режим в 21 районе

С 11 июня разрешено разводить костры и устраивать пикники на территории 21 района.

Источник: Om1 Омск

С сегодняшнего дня, 11 июня, в 21 из 32 районов Омской области сняты меры особого противопожарного режима. Ранее во время действия запрета запрещалось посещать леса, разводить костры и использовать мангалы во дворах, за нарушения полагались крупные штрафы.

Помимо Омска, теперь можно устраивать пикники и готовить еду на костре в следующих районах: Азовский немецкий национальный, Горьковский, Исилькульский, Калачинский, Кормиловский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский, Нижнеомский, Нововаршавский, Одесский, Оконешниковский, Омский, Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, Саргатский, Таврический, Черлакский и Шербакульский.

Жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности и аккуратно обращаться с огнём на природе.