В Крыму отели начали компенсировать туристам бензин за размещение

В Крыму продолжают действовать жесткие ограничения на топливном рынке. Бензин марки АИ-92 отпускают в бак машины не более 20 литров в сутки по ранее проданным талонам. Однако с начала этой недели бензин в свободной продаже стал появляться в разных городах Крыма. Пока это только АИ-92 и на ограниченном числе заправок, адреса которых накануне сообщают главы местных администраций. По такой схеме топливо на этой неделе реализовывали в Феодосии, Судаке, Саках, Армянске, Керчи. В Симферополе бензин в свободной продаже появляется чаще, за ним выстраивается очередь, но постепенно количество заправок будет расти.