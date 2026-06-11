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Нижегородский бухгалтер лишилась 2,2 млн рублей из-за мошенников

Большую часть сумму она взяла в кредит и в долг у знакомых.

Источник: Живем в Нижнем

Попытка заработать на инвестициях обернулась для бухгалтера из Нижнего Новгорода потерей более 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В течение месяца 44-летней потерпевшей предлагали дополнительный заработок. Под предлогом инвестирования она перевела 2 287 500 рублей через четыре разных онлайн-банка на неустановленный счёт криптобиржи. Большую часть суммы женщина взяла в кредит и в долг у знакомых.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее мы писали, что 24-летнего мужчину с сим-боксом для мошенников поймали в Нижнем Новгороде.