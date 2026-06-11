Нижегородский бухгалтер лишилась 2,2 млн рублей из-за мошенников

В течение месяца 44-летней потерпевшей предлагали дополнительный заработок. Под предлогом инвестирования она перевела 2 287 500 рублей через четыре разных онлайн-банка на неустановленный счёт криптобиржи. Большую часть суммы женщина взяла в кредит и в долг у знакомых.