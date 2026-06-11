Нижегородская область заняла 11 место по объемам производства молока

Молочное животноводство по‑прежнему относится к числу приоритетных направлений агропромышленного комплекса. По объёмам производства Нижегородская область сегодня находится на 11‑м месте в общероссийском рейтинге. В целом аграрный сектор демонстрирует рост: в первом квартале 2026 года объём сельхозпродукции достиг 104,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025‑го.