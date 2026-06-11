Нижегородская область заняла 11 место по объемам производства молока

Состоялось очередное заседание антикризисного оперативного штаба, в ходе которого совместно с представителями отрасли детально проанализировали состояние и перспективы молочного животноводства. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Молочное животноводство по‑прежнему относится к числу приоритетных направлений агропромышленного комплекса. По объёмам производства Нижегородская область сегодня находится на 11‑м месте в общероссийском рейтинге. В целом аграрный сектор демонстрирует рост: в первом квартале 2026 года объём сельхозпродукции достиг 104,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025‑го.
Однако в сфере молочного животноводства наблюдается негативная динамика: у ряда хозяйств ухудшились финансовые показатели из‑за увеличения себестоимости молока и ужесточения кредитно‑денежной политики.
В рамках заседания штаба участники подробно обсудили пути повышения эффективности отрасли и меры поддержки хозяйств. По результатам встречи сформирован перечень поручений. В числе ключевых инициатив — разработка дополнительных механизмов компенсации расходов на закупку техники и удобрений, расширение селекционно‑племенной работы, а также усиление взаимодействия с торговыми сетями.
Отмечается, что многие предприятия молочной отрасли сохраняют стабильность несмотря на сложные условия, и дальнейшие усилия будут направлены на укрепление этого сегмента. На следующем заседании оперштаба планируется сосредоточиться на вопросах поддержки малого и среднего предпринимательства.
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