Банк России снизил коэффициент ОСАГО для Новосибирской области

ЦБ скорректировал территориальный коэффициент по ОСАГО в Новосибирской области. С 22 июня 2026 года для Новосибирска его значение будет снижено с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86, для Искитима — с 2,32 до 1,74. Для остальных городов и населенных пунктов области он уменьшится с 2 до 1,5, соответствующее указание Банка России 3 июня зарегистрировал Минюст России.