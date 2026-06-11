Банк России снизил коэффициент ОСАГО для Новосибирской области

Регулятор напомнил, что этот показатель учитывается при расчете стоимости полиса ОСАГО.
«Банк России пересмотрел показатели после того, как региональные власти усилили меры по борьбе с мошенническими и недобросовестными действиями в ОСАГО. По оперативным данным, за четыре месяца 2026 года правоохранительные органы Новосибирской области возбудили по заявлениям страховщиков 217 уголовных дел», — сообщила пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.
По данным регулятора, средняя стоимость классического полиса ОСАГО в регионе для владельцев легковых машин с января по апрель 2026 года составила 10,9 тыс. руб., средняя выплата — 151,2 тыс. руб.
В декабре 2025 года территориальный коэффициент ОСАГО для Новосибирской области был увеличен регулятором более чем в два раза — с 1,56 до 3,12. В результате этого решения Новосибирская область стала регионом России с самой высокой стоимостью автострахования. По данным Новосибирскстата, средний тариф для автовладельцев в регионе вырос до 38 тыс. руб. Как пояснили в ЦБ, причиной послужил высокий уровень страхового мошенничества.
Данная ситуация вызвала серьезную обеспокоенность у местных властей. Законодательное собрание Новосибирской области в январе 2026 года обратилось в Госдуму и к руководству Банка России с просьбой пересмотреть решение и вывести регион из «красной зоны» рисков, опасаясь негативных социальных и экономических последствий в связи с возросшей финансовой нагрузкой на водителей.