В Красноярском крае росгвардейцы проехали 102 км на веломарафоне

Соревнования прошли в поселке Емельяново в преддверии Дня России. В этом году веломарафон «Красспорт» собрал более 600 участников из разных регионов страны, от Сочи до Камчатки. Маршрут стартовал в Емельяново, проходил через несколько деревень и возвращался к месту старта. Участникам нужно было преодолеть асфальтовые участки, гравийные дороги, бездорожье, ручей, поле с травой и подъемы.