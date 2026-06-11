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В Красноярском крае росгвардейцы проехали 102 км на веломарафоне

В Красноярском крае сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии приняли участие в 102-километровом веломарафоне.

В Красноярском крае сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии приняли участие в 102-километровом веломарафоне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Соревнования прошли в поселке Емельяново в преддверии Дня России. В этом году веломарафон «Красспорт» собрал более 600 участников из разных регионов страны, от Сочи до Камчатки. Маршрут стартовал в Емельяново, проходил через несколько деревень и возвращался к месту старта. Участникам нужно было преодолеть асфальтовые участки, гравийные дороги, бездорожье, ручей, поле с травой и подъемы.

По словам росгвардейцев, трасса была сложной, но интересной. В нее вошли около 33 км асфальта, 33 км гравийной дороги, несколько километров поля и еще около 30 км асфальта с подъемами.