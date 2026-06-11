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Главе УК из Владивостока дали 3,5 года колонии за гибель женщины в сгоревшем аварийном доме

Смерть женщины произошла из-за халатного отношения к содержанию общедомового имущества.

Источник: PrimaMedia.ru

Суд вынес приговор гендиректору управляющей компании по делу о гибели женщины при пожаре в аварийном доме на улице Борисенко во Владивостоке, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2025 году в доме № 36, признанном аварийным ещё в 2018 году и подлежащем сносу, вспыхнул пожар площадью свыше 500 квадратных метров. В результате обрушения кровли погибла одна из жительниц. На момент ЧП в здании проживали 13 человек.

Суд установил, что трагедия произошла из-за неисправного электрооборудования, не содержавшегося должным образом. За безопасную эксплуатацию внутридомовых систем отвечала управляющая организация.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, что уголовное дело возбуждено после гибели трёхлетней девочки на пожаре в селе Свиягино.

Уголовное дело возбуждено после гибели трёхлетней девочки на пожаре в селе Свиягино.

При возгорании пострадал ещё один ребенок.