Главе УК из Владивостока дали 3,5 года колонии за гибель женщины в сгоревшем аварийном доме

Напомним, в 2025 году в доме № 36, признанном аварийным ещё в 2018 году и подлежащем сносу, вспыхнул пожар площадью свыше 500 квадратных метров. В результате обрушения кровли погибла одна из жительниц. На момент ЧП в здании проживали 13 человек.