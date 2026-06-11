Тепловой удар может оставить последствия на всю жизнь — учёные

Жаропонижающие при тепловом ударе давать нельзя: они не помогают при физическом перегреве и могут навредить. Лариса Волкова объясняет, что ибупрофен на фоне обезвоживания способен повредить почки и вызвать внутреннее кровотечение, а парацетамол при тепловом стрессе становится токсичным для печени. До приезда медиков человека нужно постепенно охлаждать. Подойдут ванна с водой около 20−22 градусов, влажные простыни, обдув вентилятором и компрессы на шею, подмышки, пах и голову.