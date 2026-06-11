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Дожди и грозы с буйным ветром накроют Волгоград и область на выходных

11 июня, существенных осадков не ожидается, температура в областном центре будет держаться в районе 31…33º, на территории региона — 28…33º.

Погоду на ближайшие три дня предсказали синоптики. По данным Волгоградского ЦГМС, в четверг, 11 июня, существенных осадков не ожидается, температура в областном центре будет держаться в районе 31…33º, на территории региона — 28…33º.

В День России в Волгограде ничего не изменится, а субботу в городе хлынут дожди и налетят грозы с ветром до 15−20 м/с. Температура будет держаться днём 27…29º.

В районах области погода испортится уже в пятницу, осадки ожидаются и 13 июня. Они принесут пусть и незначительное, но похолодание — до 26…31º днём.

Ранее «АиФ — НП» рассказал, чем удивляет волгоградский дендрарий.