14 лесных пожаров потушили в Иркутской области за 10 июня

За 10 июня в Приангарье справились с 14 лесными пожарами. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, четыре новых очага потушили в тот же день в Заларинском, Куйтунском, Нижнеудинском и Тайшетском районах, их общая площадь составила почти 20 гектаров. Еще 10 пожаров перешли с прошлых дней в Усть-Илимском, Братском, Зиминском, Качугском, Тулунском, Чунском и Нижнеилимском районах, они прошли больше 130 гектаров, с ними тоже справились.