Более половины донских компаний признались в ценовой войне за клиентов

Так, улучшение клиентского сервиса в качестве инструмента конкурентной борьбы назвали 17,5% предпринимателей, обучение сотрудников — 16,1%, а модернизацию технической базы — 15,6%. При этом к прямому снижению цен бизнес стал прибегать реже: если в 2024 году этот вариант упоминался в 13,2% случаев, то в 2025 году — в 10,8%.