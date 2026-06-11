Каждая вторая мама в Калининградской области нашла работу

Специалисты ежедневно мониторят подходящие вакансии с учётом графика, местоположения и опыта женщины. Созданы онлайн-чаты для быстрого общения — никаких «придите за справкой», вопросы решаются в мессенджерах и по телефону. Кроме того, мам обучают самопрезентации: правильно рассказывать о себе на собеседованиях, без воды и страха. Отдельное направление — тренинги по креативному мышлению. Это не про «полёт фантазии», а про практическую гибкость: как совмещать детей, дом и работу и при этом не выгорать.