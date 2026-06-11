Каждая вторая мама в Калининградской области нашла работу

Цифры говорят сами за себя: из 500 обратившихся в Кадровый центр женщин с несовершеннолетними детьми ровно половина уже вышли на новое место. Это не просто статистика, а реальные истории людей, которые нашли способ зарабатывать, не бросая семью.
Чаще всего мамы выбирают понятные и стабильные профессии. В пятёрке лидеров — продавцы-кассиры, бухгалтеры, администраторы, повара и юрисконсульты. Но растёт и доля тех, кто не хочет работать «на дядю» и решает открыть собственное дело.
С начала года 28 женщин официально оформили самозанятость, а ещё две пошли дальше и зарегистрировали ИП. Чем они планируют зарабатывать? Спектр широкий: это парикмахерские услуги на дому или с выездом, вязаные вещи на заказ, выпечка — хлеб, пироги, кондитерские изделия, небольшие пищевые производства, розничная торговля продуктами, а также юридическая поддержка. В Калининградской области действительно помогают запуститься: консультируют, разбирают документы, подсказывают по налогам.
Эксперты объясняют: самозанятость — это специальный налоговый режим, при котором можно легально работать на себя и платить налог по льготной ставке — 4% при работе с физлицами и 6% с юрлицами. Регистрация занимает пару минут через приложение «Мой налог», а отчитываться о доходах не нужно — всё автоматизировано. Для мам, которые хотят попробовать себя в бизнесе, но боятся сложностей, это почти идеальный вариант.
Ещё одна важная история этого года — профессиональное обучение. Свыше 40 жительниц региона, которые воспитывают детей, уже направлены на курсы. И тут сюрприз: мамы идут не только за классическим бухучётом, хотя он тоже в топе. Среди самых востребованных направлений — веб-графика, работа с нейросетями, бухгалтерский учёт с нуля и основы экскурсионной деятельности.
Тема нейросетей сейчас вообще на пике. В Калининграде даже запустили специальные программы для начинающих — например, практикум-интенсив по ИИ, где за пять занятий учат использовать искусственный интеллект для повседневных задач и работы: генерировать тексты для рассылок, создавать графику, презентации и даже видео. Обучение проходит по вечерам, без отрыва от семьи. Для Калининграда, где туризм — одна из главных отраслей, подготовка гидов тоже крайне актуальна.
В Кадровом центре признают: мамы с детьми — особая категория соискателей. Им нельзя просто выдать список вакансий, нужен другой подход. Поэтому с начала года внедрили специальный клиентский маршрут, внутри которого 24 конкретные меры поддержки. Выглядит это не как бюрократия, а как нормальная человеческая помощь.
Специалисты ежедневно мониторят подходящие вакансии с учётом графика, местоположения и опыта женщины. Созданы онлайн-чаты для быстрого общения — никаких «придите за справкой», вопросы решаются в мессенджерах и по телефону. Кроме того, мам обучают самопрезентации: правильно рассказывать о себе на собеседованиях, без воды и страха. Отдельное направление — тренинги по креативному мышлению. Это не про «полёт фантазии», а про практическую гибкость: как совмещать детей, дом и работу и при этом не выгорать.
Для каждой соискательницы специалисты составляют реальный портрет профессиональных компетенций и передают его потенциальному работодателю. То есть женщину не просто «рекомендуют» — за неё честно говорят: вот что она умеет, вот её сильные стороны. Это резко повышает шансы получить место.
Важно, что помощь мамам — не изолированная история. В Калининградской области системно занимаются вопросами занятости. В 2026 году продолжает работу нацпроект «Кадры» — программа бесплатного переобучения для разных категорий граждан. По словам вице-премьера регионального правительства Анжелики Майстер, по итогам 2025 года более 70% участников программы нашли работу, а в 2026-м планируют обучить около 700 человек. Мамы с детьми — в приоритете.
Если вы мама с ребёнком, живёте в Калининградской области и хотите работать — бояться бюрократии не стоит. Помощь можно получить в любом филиале Кадрового центра «Работа России». Вас не отправят на «галочку». Предложат конкретные варианты: найти работу, пройти бесплатное обучение, оформить самозанятость или открыть своё небольшое дело. 250 женщин уже сказали «да». Статистика показывает: у каждой второй получается.