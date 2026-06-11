В Омске 12 июня пройдут парад яхт и шествие национальностей

Когда: с 12:30

В 12:30 по Любинскому проспекту пройдёт Парад национальностей. Более двух тысяч участников проследуют от Юбилейного моста до площади Победы, где состоится торжественное открытие праздника. После шествия центральная часть города превратится в большую площадку для семейного отдыха. На Пешеходном Любинском, площади Победы и в сквере Дзержинского будут работать национальные подворья, ремесленные мастер-классы, фотозоны и концертные площадки.