В Омске 12 июня пройдут парад яхт и шествие национальностей

На День России в Омске подготовили масштабную праздничную программу
12 июня горожан ждут парад яхт на Иртыше, шествие национальностей по Любинскому проспекту, концерты, выставки, кинопоказы и военно-исторический фестиваль. Большинство мероприятий можно посетить бесплатно.
Программа Дня России, пятница 2026 года
—-
Парад яхт по Иртышу
Когда: с 12:00
Одним из самых зрелищных событий станет парад яхт с российскими триколорами. Колонна отправится в путь в 12:00 от железнодорожного моста, пройдёт вдоль Иртышской набережной и финиширует у парка «Зелёный остров». В региональном министерстве спорта отметили, что парусный парад уже стал традиционной частью празднования Дня России в Омске.
—-
Праздник в городских парках
Когда: с 12:00
С полудня праздничные программы начнутся в городских парках. В парке имени 30-летия ВЛКСМ на сцене выступят творческие коллективы, духовой оркестр Омского автобронетанкового института, камерный оркестр «Лад» и ансамбль танца «Иртыш». В парке «Советский» гостей ждут ярмарка мастеров, выставка ретроавтомобилей, выступления творческих коллективов, спортсменов и кинологов.
—-
Парад национальностей на Любинском
Когда: с 12:30
В 12:30 по Любинскому проспекту пройдёт Парад национальностей. Более двух тысяч участников проследуют от Юбилейного моста до площади Победы, где состоится торжественное открытие праздника. После шествия центральная часть города превратится в большую площадку для семейного отдыха. На Пешеходном Любинском, площади Победы и в сквере Дзержинского будут работать национальные подворья, ремесленные мастер-классы, фотозоны и концертные площадки.
—-
Бесплатные кинопоказы в Доме кино
Когда: с 13:00
Любители кино смогут бесплатно посетить показы документальных фильмов в Доме кино. С 13:00 здесь продемонстрируют семь картин о народах России и природных достопримечательностях страны:
13:00 — «Нымыланы. Пленники моря» (12+), «Даргинцы. Сердце гор» (12+), «Эвены. Хранители оленьего царства» (12+).
14:30 — «Каникулы в Лопшеньге» (12+), «Игры кентавров» (12+).
16:00 — «Енисейский марафон» (12+).
17:30 — «Отец Байкал» (16+).
Вход свободный.
—-
Фестиваль «Веками на страже границ»
Когда: с 14:00
Ещё одной площадкой праздника станет сквер ДК Кировского округа на улице Бетховена. С 14:00 здесь начнётся военно-исторический фестиваль «Веками на страже границ». Обычно мероприятие от «Служилых людей Сибири» проходит в крепости, однако сейчас из-за благоустройства и серьёзной реконструкции набережной его перенесли на Левый берег.
Гости смогут посетить интерактивные площадки, посвящённые военному делу прошлых веков, а также увидеть театрализованную реконструкцию сражения, которая пройдёт с 15:00 до 16:00.