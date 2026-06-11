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Деньги вернут: как будет работать новый закон против мошенников

Комплексную защиту обещают депутаты россиянам, сообщает ИА.DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Введение нового всеобъемлющего закона, направленного на противодействие мошенническим схемам, позволит гражданам России вернуть похищенные деньги. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Законодатели предусматривают ряд мер, создающих препятствия для преступной деятельности. Ключевым элементом станет отлаженный механизм возврата похищенных активов. В случае несанкционированного банковского перевода финансовая организация будет обязана осуществить возврат денег.

Также будет установлено ограничение на количество банковских карт, которые может иметь одно физическое лицо — до двадцати. Это остановит практику оформления многочисленных счетов на подставных лиц для целей отмывания денег.

Кроме того, как отметил Чаплин, в течение трех месяцев после получения номера мобильной связи будет невозможно расторгнуть договор. Это значительно усложнит возможность злоумышленников быстро заменить SIM-карту и скрыться от правоохранительных органов.

Особое внимание в новом законе уделяется защите несовершеннолетних. Родители получат возможность информировать оператора связи о том, что их ребенок пользуется мобильным телефоном. Об этом сообщает издание News.ru.