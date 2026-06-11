Деньги вернут: как будет работать новый закон против мошенников

Введение нового всеобъемлющего закона, направленного на противодействие мошенническим схемам, позволит гражданам России вернуть похищенные деньги. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Законодатели предусматривают ряд мер, создающих препятствия для преступной деятельности. Ключевым элементом станет отлаженный механизм возврата похищенных активов. В случае несанкционированного банковского перевода финансовая организация будет обязана осуществить возврат денег.
Также будет установлено ограничение на количество банковских карт, которые может иметь одно физическое лицо — до двадцати. Это остановит практику оформления многочисленных счетов на подставных лиц для целей отмывания денег.
Кроме того, как отметил Чаплин, в течение трех месяцев после получения номера мобильной связи будет невозможно расторгнуть договор. Это значительно усложнит возможность злоумышленников быстро заменить SIM-карту и скрыться от правоохранительных органов.
Особое внимание в новом законе уделяется защите несовершеннолетних. Родители получат возможность информировать оператора связи о том, что их ребенок пользуется мобильным телефоном. Об этом сообщает издание News.ru.