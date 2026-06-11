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Жители двух поселков в Самарской области недовольны их объединением

Жители Самарской области выступили против слияния поселков.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области жители поселка Усть-Кинельский обратились к губернатору Вячеславу Федорищеву. Они просят пересмотреть решение об объединении двух поселков — Усть-Кинельского и Алексеевки. Людей также возмутило назначение руководителем территориальных управлений главы Алексеевки. Об этом сообщается в комментариях под постом губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Глав поселков пора менять на молодых и коммуникабельных людей», — написали жители.

Жители поселка Усть-Кинельский просят отдать руководство своему главе. В комментариях нашлись и те, кто встал на защиту действующей власти. Одна из жительниц отметила, что глава Алексеевки всегда на связи, знает проблемы поселка и помогает людям. Ответ от администрации на обращение жителей пока не поступал.