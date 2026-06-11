Жители двух поселков в Самарской области недовольны их объединением

Жители поселка Усть-Кинельский просят отдать руководство своему главе. В комментариях нашлись и те, кто встал на защиту действующей власти. Одна из жительниц отметила, что глава Алексеевки всегда на связи, знает проблемы поселка и помогает людям. Ответ от администрации на обращение жителей пока не поступал.