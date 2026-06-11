Финансирование краевой программы улучшения жилищных условий увеличили в два раза

Финансирование краевой программы поддержки молодых семей существенно увеличили в этом году: по поручению губернатора Дмитрия Демешина объем субсидий удвоили по сравнению с 2025-м годом. Из краевого бюджета на эти цели выделили 300 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», свидетельства на улучшение жилищных условий получили 71 семья из Хабаровска и 10 семей из Комсомольска-на-Амуре.
Заявки от желающих принимали в разные сроки: хабаровчане подавали документы с 9 февраля по 13 марта, а комсомольчане — с 3 по 25 марта.
Размер господдержки зависит от состава семьи. В текущем году максимальная выплата для семьи из трех человек составляет 3,09 миллиона рублей, для четырех — 4,13 миллиона рублей, а для пяти — 5,16 миллиона.
— По условиям программы приобрести жилье можно на территории только того муниципального образования, в котором постоянно проживает молодая семья. Так как строительство ведется в основном в двух городах, поэтому там и проходил отбор. При этом семьи могут самостоятельно выбирать застройщика и объект строительства, — отметили в Минстрое Хабаровского края.
Потратить эти деньги можно строго на определенные цели: строительство индивидуального жилого дома, возведение квартиры или покупку уже готовой квартиры. Однако есть важное условие — приобретаемое жилье должно находиться в собственности застройщика не дольше одного года.
— Стать участником краевой программы может молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, — объяснили в профильном ведомстве.
К участникам программы выдвигается ряд требований: каждый супруг не может быть старше 35 лет, потребность в новом жилье нужно доказать, а доходов семьи должно хватать на получение кредита.
При соблюдении всех условий семья может претендовать на выплату в размере 30 — 35% от расчетной стоимости жилья. Сумма может варьироваться в зависимости от количества детей.
Время на подготовку необходимых документов есть: следующий прием заявок начнется в следующем году.
Напомним, что на 2026 год правительством края предусмотрены и другие меры поддержки. Например, с 1 июля работников бюджетной сферы, по поручению губернатора Дмитрий Демешина, ждет повышение заработной платы на 12,5%.