Финансирование краевой программы улучшения жилищных условий увеличили в два раза

— По условиям программы приобрести жилье можно на территории только того муниципального образования, в котором постоянно проживает молодая семья. Так как строительство ведется в основном в двух городах, поэтому там и проходил отбор. При этом семьи могут самостоятельно выбирать застройщика и объект строительства, — отметили в Минстрое Хабаровского края.