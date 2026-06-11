Пригородные электрички КрасЖД будут ходить в День России по особому расписанию и с дополнительными вагонами

ускоренный поезд Красноярск — Иланская — Решоты выйдет в рейс 12 июня, в обратном направлении — 14 июня; экспресс Базаиха — Красноярск — Боготол выйдет на маршрут 11 июня, в обратном направлении — 14 июня; вечерний экспресс Красноярск — Иланская, обычно курсирующий по субботам, выйдет в рейс в четверг 11 июня, в обратном направлении — 12 июня; электропоезд Красноярск — Мана — Красноярск, обычно курсирующий по субботам и воскресеньям, выйдет на маршрут в пятницу 12-го и воскресенье 14 июня.