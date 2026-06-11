Белоруса поймали с сетями на реке, но отпустили по двум веским причинам

На реке Березина поймали рыбака с сетями, но штраф ему не дали, пишет портал fishingby.com.
Так, 6 июня с поличным сотрудники Бобруйской межрайинспекции охраны животного и растительного мира застали рыбака с сетями. Порыбачить «по старинке» вблизи деревни Доманово сетями решил 76-летний сельчанин. У мужчины были две пятиметровые сети, но в них не попалась ни одна рыба.
Несмотря на действующий запрет на использование подобных орудий добычи рыбы браконьера не наказали. Дома у него других незаконных снастей обнаружено не было и ранее в поле зрения природоохранников он не попадал.
Сельчанину инкриминировали добычу рыбы запрещенными орудиями лова (ст. 16.25 Кодекса беларуси об административных правонарушениях), за что грозит внушительный штраф. Однако с учетом почтенного возраста мужчины и отсутствия подобных нарушений в прошлом инспекторы ограничились предупреждением. Запрещенные орудия лова изъяли.