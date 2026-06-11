Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруса поймали с сетями на реке, но отпустили по двум веским причинам

Белорус был пойман с сетями с поличным, но обошлось без штрафа — вот почему.

Источник: Комсомольская правда

На реке Березина поймали рыбака с сетями, но штраф ему не дали, пишет портал fishingby.com.

Так, 6 июня с поличным сотрудники Бобруйской межрайинспекции охраны животного и растительного мира застали рыбака с сетями. Порыбачить «по старинке» вблизи деревни Доманово сетями решил 76-летний сельчанин. У мужчины были две пятиметровые сети, но в них не попалась ни одна рыба.

Несмотря на действующий запрет на использование подобных орудий добычи рыбы браконьера не наказали. Дома у него других незаконных снастей обнаружено не было и ранее в поле зрения природоохранников он не попадал.

Сельчанину инкриминировали добычу рыбы запрещенными орудиями лова (ст. 16.25 Кодекса беларуси об административных правонарушениях), за что грозит внушительный штраф. Однако с учетом почтенного возраста мужчины и отсутствия подобных нарушений в прошлом инспекторы ограничились предупреждением. Запрещенные орудия лова изъяли.