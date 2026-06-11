Белоруса поймали с сетями на реке, но отпустили по двум веским причинам

Так, 6 июня с поличным сотрудники Бобруйской межрайинспекции охраны животного и растительного мира застали рыбака с сетями. Порыбачить «по старинке» вблизи деревни Доманово сетями решил 76-летний сельчанин. У мужчины были две пятиметровые сети, но в них не попалась ни одна рыба.