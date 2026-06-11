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Казанцев приглашают на открытие выставки «Книжная культура в исламе»

В программе — презентация экспозиции и кураторская экскурсия.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Завтра, 12 июня, в Национальной библиотеке РТ состоится открытие выставки «Книжная культура в исламе». Экспозицию гостям мероприятия представят исследователи исламской культуры. Для посетителей также проведут кураторскую экскурсию.

Экспозиция раскрывает роль богословских наук и книг в религиозном образовании и просветительской деятельности татарских мыслителей, ключевые аспекты мусульманской татарской книжности.

Особое внимание уделено оформлению мусульманских книг — с их помощью можно понять религиозные, культурные и художественные традиции исламского мира, сообщает пресс-служба библиотеки.

В ходе торжественного открытия экспозицию гостям представят директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова, доцент Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ и исследователь искусства Татарской рукописной и печатной книги XVII-начала XX веков Фирдаус Вагапова, старший преподаватель кафедры религиоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ и востоковед, арабист, исследователь ислама и суфизма Евгений Хамидов, а также директор Музея истории татарской литературы и Мемориальной квартиры Шарифа Камала Айдар Шайхин.

Кураторскую экскурсию по экспонатам проведет заведующий отделом рукописей и редких книг Национальной библиотеки РТ Айрат Загидуллин.

Для участия в торжественном открытии выставки необходимо пройти предварительную регистрацию. Начало — в 13:00.

Посетить выставку после открытия можно будет до 14 июня.