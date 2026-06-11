Казанцев приглашают на открытие выставки «Книжная культура в исламе»

В ходе торжественного открытия экспозицию гостям представят директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова, доцент Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ и исследователь искусства Татарской рукописной и печатной книги XVII-начала XX веков Фирдаус Вагапова, старший преподаватель кафедры религиоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ и востоковед, арабист, исследователь ислама и суфизма Евгений Хамидов, а также директор Музея истории татарской литературы и Мемориальной квартиры Шарифа Камала Айдар Шайхин.