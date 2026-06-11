Нижегородцы выбирают окрошку на квасе

В период тёплого сезона, который длится в Приволжье с середины мая до середины сентября, средний житель ПФО ест окрошку 1,5 раза в неделю. Если учесть, что доля тех, кто любит это блюдо в округе, составляет порядка 70%, за сезон один житель съедает 27 порций, а на весь ПФО приходится 540 млн порций.