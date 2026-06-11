Нижегородцы выбирают окрошку на квасе

Нижегородцы больше любят окрошку на квасе, чем на кефире. Предпочтения жителей Приволжского федерального округа выявили аналитики Россельхозбанка и рассказали об этом сайту pravda-nn.ru.
В период тёплого сезона, который длится в Приволжье с середины мая до середины сентября, средний житель ПФО ест окрошку 1,5 раза в неделю. Если учесть, что доля тех, кто любит это блюдо в округе, составляет порядка 70%, за сезон один житель съедает 27 порций, а на весь ПФО приходится 540 млн порций.
При стандартной массе порции 500−600 граммов общая масса съеденной в Приволжье окрошки достигает 324 тысяч тонн. На ПФО приходится около 22% всероссийского объёма потребления. Это второе место в стране после Центрального федерального округа.
ПФО, отмечают аналитики, остаётся «территорией кваса». Около 60% запросов местных интернет-пользователей приходится на окрошку на квасе, 29% — на кефире. Среди самых «квасных» регионов — Нижегородская область. Здесь 70% запросов приходится на окрошку на квасе. Окрошку на квасе в ПФО больше нижегородцев любят только жители Чувашской Республики и Кировской области.