Как правильно выбрать направление путешествия в 2026 году

«Из-за нестабильной ситуации в Персидском заливе такие направления, как Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Оман, практически не рассматриваются. В то же время вырос интерес к Китаю, что связано с введением безвизового режима для россиян при посещении материковой части страны. Из европейских стран доступным направлением остаётся Черногория, однако перелёт туда осуществляется с пересадкой в Ереване, что делает отдых менее экономичным. Что касается внутреннего туризма, ситуация также изменилась. Если несколько лет назад Сочи и Анапа были вне конкуренции, то сейчас популярность Анапы сошла на нет из-за экологической катастрофы, которая произошла пару лет назад. Поток туристов в Крым, который ранее сдерживался опасениями людей, сейчас заметно увеличился. Ситуация с Геленджиком остаётся неопределённой. После первоначального всплеска интереса спрос упал из-за значительного роста цен. В последнее время резко вырос интерес к северным регионам. Многие россияне теперь едут в Мурманскую область, чтобы увидеть северное сияние. Также увеличилось число желающих посетить озеро Байкал и Камчатку, однако стоимость таких путешествий остаётся высокой. Отмечается рост спроса на поездки в Беларусь. Это направление привлекает туристов, привыкших отдыхать в Европе. Оно позволяет совместить уровень сервиса, красивую природу и качественное лечение по более доступной цене. Круизы в этом году, как и всегда, пользуются стабильным спросом. Речь в первую очередь идёт о речных круизах. Если раньше были доступны морские маршруты по Средиземному морю или Персидскому заливу, то в текущей ситуации остались более спокойные. Да и по ценнику они более реальные».