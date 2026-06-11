Как правильно выбрать направление путешествия в 2026 году

Лето только началось, а вместе с ним и сезон отпусков. Пока одни путешественники скрупулёзно планируют маршруты за полгода до поездки, другие предпочитают спонтанные решения, покупая билеты в последний момент. Корреспондент vrn.aif.ru выяснил, какие направления сейчас доступны для туристов, куда выгоднее ехать, на что стоит обратить внимание при планировании отпуска в 2026 году и как можно сэкономить без потери качества отдыха.
Египет, Турция и Вьетнам вне конкуренции.
При планировании отпуска нередко возникает вопрос: куда выгоднее отправиться в путешествие — по России или же за границу. Как отмечает генеральный директор турагентства Колокол Тревел Вадим Бояринцев, на текущий момент отдых по горящим путёвкам за границей может оказаться дешевле, чем в России.
Среди зарубежных направлений вне конкуренции остаются Египет, Турция и Вьетнам, а также экскурсионные туры в Китай. В то же время летом в России наибольшей популярностью пользуются Крым и Сочи с Красной Поляной и Имеретинской долиной.
По словам Вадима Бояринцева, за последний год предпочтения туристов изменились. Особенно это заметно относительно зарубежных направлений:
«Из-за нестабильной ситуации в Персидском заливе такие направления, как Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Оман, практически не рассматриваются. В то же время вырос интерес к Китаю, что связано с введением безвизового режима для россиян при посещении материковой части страны. Из европейских стран доступным направлением остаётся Черногория, однако перелёт туда осуществляется с пересадкой в Ереване, что делает отдых менее экономичным. Что касается внутреннего туризма, ситуация также изменилась. Если несколько лет назад Сочи и Анапа были вне конкуренции, то сейчас популярность Анапы сошла на нет из-за экологической катастрофы, которая произошла пару лет назад. Поток туристов в Крым, который ранее сдерживался опасениями людей, сейчас заметно увеличился. Ситуация с Геленджиком остаётся неопределённой. После первоначального всплеска интереса спрос упал из-за значительного роста цен. В последнее время резко вырос интерес к северным регионам. Многие россияне теперь едут в Мурманскую область, чтобы увидеть северное сияние. Также увеличилось число желающих посетить озеро Байкал и Камчатку, однако стоимость таких путешествий остаётся высокой. Отмечается рост спроса на поездки в Беларусь. Это направление привлекает туристов, привыкших отдыхать в Европе. Оно позволяет совместить уровень сервиса, красивую природу и качественное лечение по более доступной цене. Круизы в этом году, как и всегда, пользуются стабильным спросом. Речь в первую очередь идёт о речных круизах. Если раньше были доступны морские маршруты по Средиземному морю или Персидскому заливу, то в текущей ситуации остались более спокойные. Да и по ценнику они более реальные».
По сравнению с прошлым годом изменились и цены на туры. Их формирование на туристическом рынке обусловлено несколькими ключевыми факторами: динамикой спроса и количеством выполняемых авиарейсов.
«Сейчас просел ценник по Турции. Это произошло на фоне роста цен на авиатопливо и отмены рейсов некоторыми европейскими авиакомпаниями. В результате турецкие отели, чтобы заполнить места, были вынуждены сбросить ценник для российских туроператоров. И, конечно, Турция стала доступнее из-за того, что большее количество рейсов поставили на другие страны, например, на тот же Египет. Снижение цен также отражает общую экономическую ситуацию и покупательную способность россиян. Многие направления стали доступнее. Например, стоимость тура во Вьетнам на двоих за последние три месяца упала почти в 2,5 раза — с 300 до 120 тысяч рублей. При этом эпоха очень дешёвых туров ушла в прошлое. Что касается горящих туров, чаще всего вылеты происходят не из Москвы, а из регионов. Наиболее популярные направления — Турция, Египет, а также Сочи и Минеральные воды», — поясняет гендиректор турагентства.
Нет путешествиям в кредит.
При выборе тура в 2026 году по словам Вадима Бояринцева, в первую очередь важно отталкиваться от своего финансового положения и не влезать в долги:
«В последнее время очень популярны кредиты на путешествия, чего раньше не наблюдалось. Такой подход к отдыху может создать ненужную финансовую нагрузку».
Если не хватает денег на путешествие за границу, оптимальным вариантом станет изучение своего региона или соседних, что не требует больших затрат. Как отмечает сооснователь сообщества путешественников в Черноземье «Нескучный день» Марат Попов, в случае, если бюджет ограничен, подойдёт формат групповых поездок. Он практически всегда обходится дешевле.
«При этом у человека сохраняется свобода выбора: он может подобрать маршрут из предложенных организаторами, ориентируясь на свой бюджет и предпочтения в жилье. Групповые поездки дают возможность увидеть новые места, не нанося серьёзного удара по кошельку», — поясняет эксперт.
Вадим Бояринцев добавляет, что при желании отправиться за границу и ограниченных финансах, стоит рассмотреть горящие туры. Это шанс сэкономить на перелёте, однако стоит быть готовым к тому, что отель может быть не таким как в ваших мечтах. Например, десятидневная поездка во Вьетнам на двоих может выйти даже в 90 тысяч рублей, что ниже, чем обычно.
Понести меньшие денежные убытки из-за отпуска поможет его планирование в финансово выгодные месяцы, отмечает старший менеджер по связям с общественностью hh.ru в ЮФО, СКФО и ЦФО Анастасия Шумова. Такой вариант подойдёт для тех, кто задумывается о путешествии ещё задолго до его начала.
«Важно рассматривать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Чем их больше, тем меньше разница зарплатой и отпускными выплатами. Также можно брать отпуск в месяце с большим количеством рабочих дней, который вплотную примыкает к началу праздничных периодов. Обычно это конец декабря, примыкающий к новогодним праздникам, и конец апреля — перед праздничными днями мая. В таком случае получится сохранить привычный уровень дохода и продлить при этом период отдых», — поясняет эксперт.
Вторым ключевым фактором при планировании путешествия является погода. Для пляжного отдыха на российском побережье оптимальными месяцами традиционно считаются июль и август.
Большое значение имеет и своевременное бронирование. Например, Санкт-Петербург пользуется высоким спросом не только у россиян, но и иностранцев. Когда в продаже остаётся мало мест, стоимость тура резко возрастает. Это же касается и зарубежных путешествий. Как правило, раннее бронирование позволяет получить выгодные условия. Часто для подтверждения достаточно внести 10% от стоимости, а оставшуюся сумму оплатить за пару-тройку недель до вылета. При этом в связи неопределённой ситуацией советуем пока не спешить с бронированием туров в страны Персидского залива. Возможно, стоит повременить или рассмотреть другие варианты.
При планировании поездки важно учитывать, что сейчас в аэропортах часто бывают задержки. План «Ковёр» может продлиться от нескольких часов до двенадцати-пятнадцати. То есть в аэропорту надо быть хотя бы за три часа до вылета. Также задержи бывают и на железных дорогах. Поезда могут простаивать в пути, особенно в Ростовской области, по 3−5 часов.
«У нас был случай, когда туристы опоздали на регистрацию буквально на три минуты. Авиакомпания, к сожалению, не пошла на уступки и не пустила их на борт. Чтобы избежать подобных ситуаций и необходимости докупать билеты, лучше заранее позаботиться о запасе времени или перенести даты путешествия», — рассказывает Вадим Бояринцев.
Особенности въезда в другие страны.
При планировании отпуска за границей важно учесть ряд нюансов. Во-первых, перед поездкой в другую страну нужно проверить, не заканчивается ли срок действия загранпаспорта. Требования у разных стран отличаются. Как правило, для въезда в большинство из них загранпаспорт должен быть действительным в течение как минимум шести месяцев с даты окончания поездки. Однако есть и исключения. Например, для въезда в Турцию документ должен оставаться действительным минимум четыре месяца после въезда в страну, а для поездки на Мальдивы — всего один месяц. Выбирая направление, важно учитывать время года. Например, популярный у многих знаменитостей Бали в зимнее время года может разочаровать из-за плохой погоды и состояния пляжей. Идеальное время для посещения Индонезии — это период с апреля по сентябрь, то есть наше лето. Во Вьетнаме можно отдыхать круглый год, но для каждого курорта есть свой оптимальный сезон. При выборе некоторых направлений следует быть готовым к сложным маршрутам. Например, перелёт в Черногорию сейчас осуществляется с пересадкой в Ереване, что делает его долгим и дорогим.
Путешественники, а особенно семьи с детьми, как правило, уделяют особое внимание безопасности в той стране, в которую они планируют поехать. Такими направлениями для россиян остаются Турция, Египет и Вьетнам.
«Географически может показаться, что полёты в Турцию связаны с рисками из-за близости к другим странам, однако маршруты прокладываются в обход и прямых угроз нет», — отмечает Вадим Бояринцев.
Отдых на любой вкус.
Среди россиян популярны пляжный и экскурсионный туризм. Во втором случае люди, как правило, выбирают Крым. Там путешественники могут посетить как природные, так и исторические достопримечательности. Однако из-за текущей оперативной обстановки туристы начали массово отказываться от поездок в Республику, исходя из соображений безопасности. В плане экскурсий в топе остаются Египет и Китай. Также отличным вариантом открыть для себя что-то новое является Беларусь.
Спросом среди россиян пользуются и активные туры. В этом случае одним из главных направлений выступает Карелия.
За пляжным отдыхом из зарубежного направления можно отправиться в Египет, Турцию и Вьетнам, в котором в этом году, как отмечает Вадим Бояринцев, помимо привычного Нячанга открылось новое направление — Дананг. Это крупный город, где есть что посмотреть. Кроме того, именно в летний период там хорошие широкие пляжи. В данном случае также подойдёт Абхазия. Это недорогой вариант. При этом для въезда с детьми теперь достаточно свидетельства о рождении.
По словам Марата Попова, интерес к морским направлениям в рамках групповых путешествий в последние годы заметно вырос. При этом ряд маршрутов на протяжении нескольких лет пользуется популярностью среди туристов.
«Это, в первую очередь, Кавказ, Дальний Восток (Камчатка и Сахалин). Однако важно учитывать, что сезон там очень короткий. Например, на Камчатке идеальное время для путешествий — июль и август. В июне ещё прохладно, а в сентябре уже наблюдается понижение температур. Поэтому при выборе направления важно учитывать цели поездки и время года», — подчёркивает эксперт.