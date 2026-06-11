Медведица напала на двух человек, защищая медвежат

Хабаровский край потрясла жуткая трагедия в районе имени Лазо, где местного жителя растерзал медведь — рядом с ним был приятель, которому удалось выжить. Случай столкновения с зверем, хоть и ставший первой громкой историей со смертельным исходом в этом году — уже далеко не первый в списке конфликтных эпизодов: в последнее время медведи стали напоминать о себе чаще, чем обычно. Где замечали зверей, почему они стали выходить к людям, как с ними борются и что делать обычному человеку, если он столкнётся с косолапым хищником в его естественной среде обитания — в материале hab.aif.ru.
Один сбежал.
В районе имени Лазо, неподалёку от посёлка Мухен, сегодня утром, 11 июня, обнаружили тело мужчины, который, по предварительным данным, стал жертвой нападения медведя. По предварительным данным, двое местных жителей отправились к реке и на берегу столкнулись с медведицей и её выводком. Такая встреча сама по себе — уже тревожный сигнал, потому что самка, защищающая потомство, атакует без раздумий и без предупреждения.
Глава района имени Лазо Александр Кох подтвердил факт нападения. По его словам, один из мужчин погиб на месте, второму удалось спастись.
«Специалистами принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Граждан просим проявлять осторожность при нахождении в лесной местности», — предупредил глава муниципалитета в своих соцсетях.
На место немедленно выехали сотрудники охотнадзора и полиции, началось расследование обстоятельств произошедшего. Как сообщили hab.aif.ru в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО, сейчас следователи продолжают проверку по факту обнаружение тела и устанавливают все детали трагедии.
Приключения в пригороде.
Сейчас внимание людей переключилось на трагедию у Мухена, но у жителей пригорода Хабаровска до сих пор свежа в памяти своя медвежья эпопея, которая, к счастью, завершил хорошим концом. В селе Тополево крупный бурый хищник объявился ранним утром 7 июня и как ни в чём не бывало зашагал вдоль теплотрассы. Для местных это был момент из разряда «сначала не поверил, потом закричал»: посёлок просыпается, люди собираются на работу, а по улице идёт взрослый медведь.
Один из прохожих заметил зверя слишком поздно и попытался укрыться под теплотрассой. Медведь его заметил, и мужчине пришлось забираться на трубу. Зверь обнюхал укрытие, но нападать не стал — развернулся и потрусил дальше. Прохожий отделался таким испугом, который запомнит на всю жизнь. Видео с места событий мгновенно разлетелось по местным чатам, и весь пригород узнал, что гость из леса уже здесь.
Косолапый тем временем не остановился. По словам местных жителей, похожего зверя видели незадолго до этого в районе Мирного, а после Тополево он добрался до микрорайона Посёлок Горького. Там всё стало куда серьёзнее: хищник разворотил забор и, судя по следам крови, получил ранение. Раненый зверь опасен вдвойне — он непредсказуем и может искать укрытие прямо в жилой зоне.
К поискам подключились инспекторы управления охотничьего хозяйства, сотрудники КГБУ «Служба по охране животного мира» и полиция. Почти сутки специалисты выслеживали зверя, опрашивали очевидцев и прочёсывали территорию. Утром 8 июня его удалось изъять. В управлении охотничьего хозяйства сообщили, что взрослая особь бурого медведя, представлявшая угрозу для населения, была обездвижена и вывезена. Животное признали конфликтным.
Копаются на свалках, разоряют кладбища.
История в Тополево стала громкой из-за близости к Хабаровску, но для края такие эпизоды — часть повседневной реальности. В посёлке Ягодное местные жители уже не раз замечали медвежью семью возле свалки, куда свозят отходы из ближайших населённых пунктов. Для зверя это идеальная кормовая точка: пищевые отходы, устойчивые запахи, никакого ограждения и постоянный доступ. Однажды найдя такое место, медведь будет возвращаться туда снова и снова.
В Советской Гавани хищники тем временем облюбовали кладбища. Сотрудники управления охотничьего хозяйства выезжали на место, чтобы вместе с администрацией и полицией выработать меры защиты — в итоге было решено закрыть территорию для посетителей вплоть до октября, пока незваные косолапые гости не улягутся в спячку.
Во всех этих историях прослеживается одна закономерность: медведь идёт не из любопытства, а за лёгкой едой. Пасеки, скотомогильники, рыбные отходы, неубранный мусор — всё это превращает окраину посёлка в шведский стол, за которым зверь чувствует себя хозяином.
Десять изъятых, и это не предел.
С начала 2026 года в Хабаровском крае специалисты изъяли девять бурых медведей — а если считать тополевского, уже десять, — представлявших угрозу для людей. Эпизоды фиксировались в Амурском, Николаевском, Комсомольском, Хабаровском и Советско-Гаванском районах, а также в Солнечном округе. Для таёжного региона это не аномалия в абсолютном смысле, но плотность таких новостей за короткий период заставляет насторожиться.
Генеральный директор АНО «Центр “Амурский тигр”» Сергей Арамилев объяснял в разговоре с hab.aif.ru, что одна из главных причин выхода крупных хищников к жилью — травма или ранение. Такой зверь теряет способность добывать пищу в лесу и ищет более простой вариант: собаки на привязи, домашняя птица, скотина, отходы. Но у медведя есть особенность, которая делает его особенно проблемным соседом. В отличие от тигра, он всеяден. Свалки, пасеки, скотомогильники, рыбные отходы и неубранный мусор превращают окраину населённого пункта в привлекательную кормовую территорию.
«Бурый медведь всеяден. Его могут привлекать свалки пищевых отходов, скотомогильники, рыбные отходы, пасеки. Именно поэтому медведи чаще тигров задерживаются у человеческого жилья», — отметил Арамилев.
Эксперт подчёркивал, что медведь опаснее тигра в непосредственном контакте, а гималайский медведь — особенно агрессивен. Он отлично лазает по деревьям и может забираться на строения, что делает его появление у жилья ещё более тревожным.
Когда зверя отстреливают, а когда — отпугивают.
Решение об изъятии принимают не при каждом появлении медведя. Сначала специалисты оценивают реальную угрозу: где зверь находится, как себя ведёт, возвращается ли, проявляет ли агрессию. Если медведь прошёл по окраине и ушёл — ситуация может ограничиться наблюдением и предупреждением жителей. Если зверь заходит в жилую зону, не боится людей, ранен, кормится на свалке рядом с домами или возвращается снова, риск становится совершенно другим. Именно в таких случаях животное признают конфликтным и применяют меры изъятия. Цена ошибки здесь слишком высока: медведь, привыкший к лёгкой пище, со временем становится всё смелее.
«В России любое животное — даже из Красной книги или самое редкое, к примеру, леопард — изымается из природы, если оно напало на человека или предприняло попытку нападения. Разница лишь в том, что если вид охотничий или нередкий, то иногда изымают не отловом, а отстрелом. Медведя после первого случая нападения на людей сложно отловить, он более агрессивный, поэтому зачастую при попытках отлова он нападает на сотрудников, и те применяют отстрел», — объяснил Сергей Арамилев.
Главное правило — не пытаться решить проблему самостоятельно. Не подходить, не фотографировать с близкого расстояния, не подкармливать, не отгонять палками и не спускать собак. Если медведь замечен в населённом пункте, нужно сразу звонить 112 и сообщать место, направление движения зверя и его поведение. Чем точнее информация, тем быстрее специалисты смогут оценить угрозу и выехать на место.
При встрече с медведем в лесу нельзя бежать и поворачиваться спиной. Лучше медленно отступать, говорить спокойным низким голосом, не делать резких движений и по возможности уйти в укрытие, машину или здание. Отдельная история — медведица с медвежатами. Даже если медвежата выглядят безобидно, рядом почти всегда находится мать, и любая попытка приблизиться может быть воспринята как прямая угроза.