Более килограмма синтетики: в Красноярске задержали оптового наркозакладчика

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярские полицейские пресекли попытку оптового сбыта синтетических наркотиков через систему закладок.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в поселке Емельяново задержали 38-летнего жителя Красноярска. По данным МВД, мужчину поймали в момент подготовки к сбыту наркотиков.
Полицейские установили, что задержанный выполнял роль оптового закладчика. Через нелегальную онлайн-платформу он получил сообщение с координатами крупной партии синтетики, забрал ее, расфасовал на свертки и начал размещать тайники.
При осмотре автомобиля мужчины оперативники обнаружили и изъяли свертки с синтетическим наркотическим веществом. В его телефоне также нашли сведения и фотографии местности, подтверждающие размещение закладок.
Кроме того, по трем адресам в разных районах Красноярска полицейские изъяли аналогичные свертки. Общий вес изъятых наркотиков составил 1,1 кг.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.