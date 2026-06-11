На Дону на 15% увеличилось число пищевых отравлений

В 2025 год на Дону было зафиксировано 11 случаев отравлений, что на 15,3% больше год к году. Количество пострадавших увеличилось с 17 до 27 человек. Из них восемь человек заболели ботулизмом, один из случаев в Обливском районе привел к летальному исходу. Об этом свидетельствуют данные из ежегодного отчета регионального управления Роспотребнадзора.