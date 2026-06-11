Лишь каждый десятый коммерсант Дона смог защитить свои права через надзорные органы

При этом добиться положительного результата удалось далеко не всем. О том, что обращение помогло защитить права и законные интересы бизнеса, заявили 9,6% опрошенных. Еще 2,5% предпринимателей сообщили, что их обращения на момент проведения исследования оставались на рассмотрении.