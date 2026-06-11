Растерзала заживо. Медведица напала на двух человек, защищая медвежат

Хабаровский край потрясла жуткая трагедия в районе имени Лазо, где местного жителя растерзал медведь — рядом с ним был приятель, которому удалось выжить. Случай столкновения с зверем, хоть и ставший первой громкой историей со смертельным исходом в этом году — уже далеко не первый в списке конфликтных эпизодов: в последнее время медведи стали напоминать о себе чаще, чем обычно. Где замечали зверей, почему они стали выходить к людям, как с ними борются и что делать обычному человеку, если он столкнётся с косолапым хищником в его естественной среде обитания — в материале hab.aif.ru.