Бастрыкин потребовал доклад по проблемам с водой в селе Новосибирской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке по жалобам жителей села Каменка Новосибирской области на проблемы с водой. Речь идёт о микрорайоне Гармония, где люди сообщили о перебоях и качестве водоснабжения.
По данным СК России, жители обратились в Информационный центр ведомства. Они рассказали, что с мая в их дома вода поступает с регулярными перебоями и длительными отключениями. Кроме того, по словам заявителей, вода непригодна для употребления.
«Указанное может негативно сказаться на состоянии здоровья местных жителей, среди которых пенсионеры и семьи с детьми. Обращения в различные инстанции результатов не принесли, меры к разрешению ситуации не принимаются», — сообщили в информационном центре СК РФ.
Ситуация уже освещалась в интернете.
В Следственном управлении СК России по Новосибирской области организовали процессуальную проверку.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления Антону Бадулину представить доклад о ходе и результатах проверки. Также он потребовал сообщить, какие меры принимаются для защиты прав жителей села на качественное водоснабжение.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.