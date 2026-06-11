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Бастрыкин потребовал доклад по проблемам с водой в селе Новосибирской области

С мая вода в дома поступает с длительными отключениями и непригодна для употребления.

Источник: Om1 Новосибирск

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке по жалобам жителей села Каменка Новосибирской области на проблемы с водой. Речь идёт о микрорайоне Гармония, где люди сообщили о перебоях и качестве водоснабжения.

По данным СК России, жители обратились в Информационный центр ведомства. Они рассказали, что с мая в их дома вода поступает с регулярными перебоями и длительными отключениями. Кроме того, по словам заявителей, вода непригодна для употребления.

«Указанное может негативно сказаться на состоянии здоровья местных жителей, среди которых пенсионеры и семьи с детьми. Обращения в различные инстанции результатов не принесли, меры к разрешению ситуации не принимаются», — сообщили в информационном центре СК РФ.

Ситуация уже освещалась в интернете.

В Следственном управлении СК России по Новосибирской области организовали процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления Антону Бадулину представить доклад о ходе и результатах проверки. Также он потребовал сообщить, какие меры принимаются для защиты прав жителей села на качественное водоснабжение.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

СК