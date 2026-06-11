В длинные июньские выходные в Красноярске ожидается до +27 градусов и дожди

В предстоящие трехдневные выходные в Красноярске ожидается дождливая погода. При этом показатели термометров будут достаточно высокими и приблизятся к отметке +30 градусов. По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, 12 июня, в пятницу, днем ожидается около +27 градусов и кратковременный дождь, будет облачно. 13 июня, в субботу, днем температура поднимется до +28 градусов. Будет так же дождливо, как и в пятницу, но менее облачно. 14 июня, в воскресенье, днем ожидается около +27 градусов и дождь. Ночные температуры будут на уровне +15 градусов. Дождь возможен в ночь с воскресенья на понедельник. Напомним, с 11 по 14 июня красноярцы празднуют День города. 12 июня, в День России, запланированы фестивали и акции. Как Красноярск отметит День города в 2026 году, рассказываем в афише.