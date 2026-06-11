В Новосибирске пропал 14-летний подросток

В Советском районе Новосибирска пропал Кирилл Галицкий. Как сообщили в группе ПСО ЛизаАлерт, о местонахождении 14-летнего подростка ничего неизвестно с 7 июня. В этот день он вышел из дома и не вернулся.
Рост мальчика 174 сантиметра. У него худощавое телосложение, светло-русые волосы и зелёные глаза.
Предположительно он одет в футболку, сине-зелёные шорты, черные кроссовки и чёрную кепку. При себе имеет чёрный рюкзак.
Если вам что-то известно о его местонахождении, сообщите по телефонам 112 или 8−800−700−54−52.
Ранее мы рассказывали, что в районе поисков семьи Усольцевых обнаружены останки.
Татьяна Картавых