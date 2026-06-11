Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске пропал 14-летний подросток

Поисковый отряд ЛизаАлерт просит помощи в распространении информации.

Источник: Лиза Алерт

В Советском районе Новосибирска пропал Кирилл Галицкий. Как сообщили в группе ПСО ЛизаАлерт, о местонахождении 14-летнего подростка ничего неизвестно с 7 июня. В этот день он вышел из дома и не вернулся.

Рост мальчика 174 сантиметра. У него худощавое телосложение, светло-русые волосы и зелёные глаза.

Предположительно он одет в футболку, сине-зелёные шорты, черные кроссовки и чёрную кепку. При себе имеет чёрный рюкзак.

Если вам что-то известно о его местонахождении, сообщите по телефонам 112 или 8−800−700−54−52.

Татьяна Картавых