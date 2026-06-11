Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕГЭ по физике и обществознанию написали школьники Хабаровского края

Сегодня, 11 июня, ЕГЭ по физике сдавали 1 034 человека, по обществознанию — 2 375 человек. Организовано 66 пунктов проведения экзаменов, среди них два — на дому. Экзамен по физике длился 3 часа 55 минут, по обществознанию — 3 часа 30 минут. Результаты будут известны не позднее 26 июня 2026 года, их опубликуют на федеральном портале и.

Сегодня, 11 июня, ЕГЭ по физике сдавали 1 034 человека, по обществознанию — 2 375 человек. Организовано 66 пунктов проведения экзаменов, среди них два — на дому. Экзамен по физике длился 3 часа 55 минут, по обществознанию — 3 часа 30 минут. Результаты будут известны не позднее 26 июня 2026 года, их опубликуют на федеральном портале и на Портале государственных услуг РФ.