ЕГЭ по физике и обществознанию написали школьники Хабаровского края

Сегодня, 11 июня, ЕГЭ по физике сдавали 1 034 человека, по обществознанию — 2 375 человек. Организовано 66 пунктов проведения экзаменов, среди них два — на дому. Экзамен по физике длился 3 часа 55 минут, по обществознанию — 3 часа 30 минут. Результаты будут известны не позднее 26 июня 2026 года, их опубликуют на федеральном портале и на Портале государственных услуг РФ.