Субботники на прибрежных территориях проходят в Хабаровском крае

Субботники на берегах водоемов проходят на этой неделе в населенных пунктах Хабаровского края. В понедельник берег убирали жители поселка Березового и села Дубовый Мыс. Во вторник уборка прошла в селе Софийск, а в среду — в селе Даппы и в поселке Синда. 11 и 12 июня выйти на прибрежный субботник планируют жители Николаевского района. «Россия — наш общий дом, а к празднику принято наводить в доме порядок. Проект “Вода России” призван объединить тех, кому не все равно, в каком мире мы живем», — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев. Субботники проводятся в рамках федпроекта «Вода России», президентского нацпроекта «Экологическое благополучие» и приурочены ко Дню России.