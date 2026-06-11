Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Минск из Чебоксар и Нижнего Новгорода

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустит новые регулярные авиарейсы в белорусскую столицу из Нижнего Новгорода и Чебоксар, сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Источник: Sputnik.by

Как проинформировали в воздушной гавани белорусской столицы, полеты между Минском и Чебоксарами начнутся с 29 июня. Самолеты будут летать по этому направлению два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.

Что касается рейса в Нижний Новгород, то его начнут выполнять с 5 июля. Частота рейса будет три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям.

На маршрутах задействуют лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке — «эконом» и «бизнес».

«Ожидается, что новые рейсы укрепят деловые связи между государствами, положительно скажутся на развитии туризма и будут пользоваться спросом у россиян и граждан Беларуси», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.
Читать дальше