«Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Минск из Чебоксар и Нижнего Новгорода

Как проинформировали в воздушной гавани белорусской столицы, полеты между Минском и Чебоксарами начнутся с 29 июня. Самолеты будут летать по этому направлению два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.
Что касается рейса в Нижний Новгород, то его начнут выполнять с 5 июля. Частота рейса будет три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям.
На маршрутах задействуют лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке — «эконом» и «бизнес».
«Ожидается, что новые рейсы укрепят деловые связи между государствами, положительно скажутся на развитии туризма и будут пользоваться спросом у россиян и граждан Беларуси», — отметили в пресс-службе аэропорта.