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На улице Калинина в Красноярске начали ремонт дороги и тротуаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Октябрьском районе ремонтируют улицу Калинина.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Октябрьском районе ремонтируют улицу Калинина.

Сейчас рабочие демонтируют старые бортовые камни и снимают поврежденное асфальтобетонное покрытие. Как уточнили в Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства, после этого подрядчик перейдет к следующему этапу работ.

После завершения работ с бортовым камнем подрядчик приступит к замене асфальта. Параллельно приведут в порядок тротуары на участке от путепровода Бугач до Железнодорожного путепровода.

Ранее жители Октябрьского района неоднократно жаловались на выбоины и неудовлетворительное состояние тротуаров на этом участке.

На время ремонта движение по полосам будет ограничено. Водителей просят учитывать это при планировании маршрута.