На улице Калинина в Красноярске начали ремонт дороги и тротуаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Октябрьском районе ремонтируют улицу Калинина.
Сейчас рабочие демонтируют старые бортовые камни и снимают поврежденное асфальтобетонное покрытие. Как уточнили в Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства, после этого подрядчик перейдет к следующему этапу работ.
После завершения работ с бортовым камнем подрядчик приступит к замене асфальта. Параллельно приведут в порядок тротуары на участке от путепровода Бугач до Железнодорожного путепровода.
Ранее жители Октябрьского района неоднократно жаловались на выбоины и неудовлетворительное состояние тротуаров на этом участке.
На время ремонта движение по полосам будет ограничено. Водителей просят учитывать это при планировании маршрута.