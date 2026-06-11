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Коэффициент ОСАГО снизится для новосибирских водителей

Решение принято после того, как региональные власти усилили борьбу с мошенничеством в сфере ОСАГО.

Источник: Freepik

Банк России снизил территориальный коэффициент по ОСАГО в Новосибирской области — новые значения вступят в силу с 22 июня 2026 года. Соответствующее указание регулятора зарегистрировал Минюст.

Для Новосибирска коэффициент уменьшается с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86, для Искитима — с 2,32 до 1,74. В остальных населённых пунктах области показатель снизится с 2 до 1,5. Это напрямую повлияет на итоговую стоимость полиса для автовладельцев.

Решение принято после того, как региональные власти усилили борьбу с мошенничеством в сфере ОСАГО. По оперативным данным за четыре месяца 2026 года, правоохранительные органы возбудили 217 уголовных дел по заявлениям страховщиков.

Средняя стоимость классического полиса ОСАГО в области за этот период составила 10,9 тысячи рублей, средняя выплата — 151,2 тысячи рублей. Дальнейшие корректировки коэффициента будут зависеть от динамики убыточности и эффективности мер против недобросовестных практик.