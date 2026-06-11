Коэффициент ОСАГО снизится для новосибирских водителей

Для Новосибирска коэффициент уменьшается с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86, для Искитима — с 2,32 до 1,74. В остальных населённых пунктах области показатель снизится с 2 до 1,5. Это напрямую повлияет на итоговую стоимость полиса для автовладельцев.