В Красноярске задержали оптового наркозакладчика с 1,1 кг синтетики (видео)

При осмотре автомобиля у него нашли свертки с синтетическим наркотическим веществом. Также в телефоне обнаружили сведения и фотографии мест, где уже были сделаны закладки. По трем адресам в разных районах Красноярска полицейские изъяли еще несколько аналогичных свертков. Общий вес изъятых наркотиков составил 1,1 кг.