В Красноярске задержали оптового наркозакладчика с 1,1 кг синтетики (видео)

В Красноярске полицейские задержали 38-летнего местного жителя, которого подозревают в попытке сбыта крупной партии синтетических наркотиков. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.
Мужчину задержали в поселке Емельяново во время подготовки к сбыту наркотиков. По данным полиции, он действовал как оптовый закладчик. Через нелегальную онлайн-платформу мужчина получил указания, где забрать крупную партию синтетики, после чего расфасовал свертки и начал размещать тайники.
При осмотре автомобиля у него нашли свертки с синтетическим наркотическим веществом. Также в телефоне обнаружили сведения и фотографии мест, где уже были сделаны закладки. По трем адресам в разных районах Красноярска полицейские изъяли еще несколько аналогичных свертков. Общий вес изъятых наркотиков составил 1,1 кг.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемого заключили под стражу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства его противоправной деятельности.