Лукашенко проводит кадровый день в четверг 11 июня, который обещает быть интересным

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет очередной кадровый день. Подробности сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, стало известно, что в четверг, 11 июня, белорусский лидер проведет кадровый день. Назначения будут согласованы во Дворце Независимости. При этом анонсировали интересные назначения.
— Четверг обещает быть интересным, — написал телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, планируются громкие назначения, заметил телеграм-канал. А начался кадровый день с двух кандидатов на должности министра и руководителя крупного СМИ. Также будут назначены два председателя райисполкома и два руководителя предприятия.
Ранее Александр Лукашенко сказал о последствиях мощного землетрясения на Филиппинах.
А еще белорусский президент назвал самых зависимых людей.