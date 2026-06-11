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Лукашенко проводит кадровый день в четверг 11 июня, который обещает быть интересным

Лукашенко проводит кадровый день 11 июня, который обещает быть интересным.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет очередной кадровый день. Подробности сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, стало известно, что в четверг, 11 июня, белорусский лидер проведет кадровый день. Назначения будут согласованы во Дворце Независимости. При этом анонсировали интересные назначения.

— Четверг обещает быть интересным, — написал телеграм-канал «Пул Первого».

В частности, планируются громкие назначения, заметил телеграм-канал. А начался кадровый день с двух кандидатов на должности министра и руководителя крупного СМИ. Также будут назначены два председателя райисполкома и два руководителя предприятия.

Ранее Александр Лукашенко сказал о последствиях мощного землетрясения на Филиппинах.

А еще белорусский президент назвал самых зависимых людей.

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