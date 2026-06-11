Безвиз с Вьетнамом и Индией: прорыва, как с Китаем, не будет

Россия ведет переговоры о запуске взаимного безвизового режима с четырьмя странами. В проработке находится вопрос заключения межправительственного соглашения о безвизовых групповых турпоездках с Вьетнамом, но вряд ли граждане этой страны полетят в Приморье в массовом порядке. Вопрос введения безвиза для тургрупп обсуждается и с Индией, но пока он поставлен на паузу, сообщает ИА PrimaMedia.
В 2026 Россия отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.
Переговоры ведутся с Бахрейном, Кувейтом, Малайзией и Индонезией, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании комиссии Государственного совета по направлению «Туризм», которое прошло в рамках форума «Путешествуй!»-2026 (18+).
Между Россией и Вьетнамом на данный момент действует одностороннее соглашение, в рамках которого для россиян действует безвизовый режим въезда на срок пребывания до 45 дней. В свою очередь, гражданам Вьетнама доступно оформление электронной визы в Россию на срок до 30 дней.
Для въезда в Индию россиянам по-прежнему необходимо оформлять визу.
«Мы не видим особого интереса со стороны туристов из Вьетнама и Индии на посещение Приморья. И введение безвиза этому вряд ли поспособствует. Обеспеченные туристы из этих стран скорее выберут Москву или Санкт-Петербург. А вот безвиз для россиян в Индию, конечно, интересен, но проблема в логистике — прямых авиарейсов не предвидится», — сообщила ИА PrimaMedia представитель одной из приморских турфирм.
Еще одна авиакомпания откроет рейс из Владивостока в Гуанчжоу.
Китайское направление остаётся драйвером развития маршрутной сети аэропорта столицы ДФО.
В январе-апреле 2026 года нашу страну посетили 1,6 млн иностранных туристов, что почти на 30% больше, чем годом ранее. Взаимный турпоток между Россией и Китаем в первом квартале 2026 года составил почти 1 млн поездок.
Президент РФ Владимир Путин во время официального визита в КНР заявил, что страны будут продолжать практику безвизового режима. Власти Китая уже объявили, что продлят безвиз для россиян до 31 декабря 2027 года.
Объем транзакций (снятие наличных и оплата через терминалы) по российским картам китайской платежной системы UnionPay от Россельхозбанка (РСХБ) в КНР за первые четыре месяца 2026 года выросли почти в 2,5 раза, до 8,2 млрд рублей, сообщили «Интерфаксу» (18+) в пресс-службе банка.
Такая динамика связана с двумя взаимосвязанными факторами: введение безвиза для российских туристов с осени 2025 года и увеличение выпуска карт UnionPay Россельхозбанком. «Турпоток в Поднебесную значительно увеличился, а значит, вырос спрос на платежные инструменты, которые надежно работают в Китае», — пояснил зампред правления РСХБ Михаил Ферапонтов.