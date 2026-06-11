Безвиз с Вьетнамом и Индией: прорыва, как с Китаем, не будет

«Мы не видим особого интереса со стороны туристов из Вьетнама и Индии на посещение Приморья. И введение безвиза этому вряд ли поспособствует. Обеспеченные туристы из этих стран скорее выберут Москву или Санкт-Петербург. А вот безвиз для россиян в Индию, конечно, интересен, но проблема в логистике — прямых авиарейсов не предвидится», — сообщила ИА PrimaMedia представитель одной из приморских турфирм.