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Burito выступит на Дне молодежи в Екатеринбурге

Хедлайнером Дня молодежи в Екатеринбурге станет Burito.

Источник: Комсомольская правда

Хедлайнером Дня молодежи в Свердловской области станет исполнитель Burito. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Праздник состоится 27 июня, центральной площадкой станет парк Маяковского в Екатеринбурге.

— Праздник пройдет не только в парке Маяковского в Екатеринбурге, но и в других городах Свердловской области. Мы готовим большую программу, где каждый найдет занятие по душе, — рассказал директор департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов.

Организаторы готовят более 20 тематических зон. Также на площадке будут работать профориентационный кластер «Моя карьера», пространство предпринимателей и брендов «Создано молодыми», а также пройдут встречи с Героями России и ветеранами СВО.

Весь день в парке будет работать фотозона, интерактивная раскраска и художественная площадка, где студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета создадут арт-объект «Конь-Огонь».