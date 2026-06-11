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Пошли за черемшой и не вернулись: в Киренском районе ищут троих мужчин

В Иркутской области разыскивают троих мужчин, пропавших 6 июня.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В полицию Киренска обратилась местная жительница: её муж и двое его знакомых уехали за черемшой и не вернулись. Утром 6 июня трое мужчин отправились на моторной лодке «Крым» вверх по течению реки Киренга — до устья реки Моголь. Расстояние от города — около 90 километров. Связи с ними нет.

— Пропавшие: Михаил Кострыгин (61 год), Анатолий Комышев (64 года) и Александр Яковенко (67 лет). Все — среднего или худощавого телосложения, рост 165−170 сантиметров, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

На поиски выехали полицейские, спасатели и волонтёры.

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