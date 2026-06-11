Пошли за черемшой и не вернулись: в Киренском районе ищут троих мужчин

В полицию Киренска обратилась местная жительница: её муж и двое его знакомых уехали за черемшой и не вернулись. Утром 6 июня трое мужчин отправились на моторной лодке «Крым» вверх по течению реки Киренга — до устья реки Моголь. Расстояние от города — около 90 километров. Связи с ними нет.