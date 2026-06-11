В РКОД Татарстана объяснили проблемы с записью на лучевую терапию

В пресс-службе медучреждения «Татар-информу» прокомментировали причину проблемы и рассказали, как она решается.
«В настоящее время в медицинском учреждении работают три аппарата для проведения лучевой терапии: один гамма-терапевтический аппарат и два линейных ускорителя. Еще два линейных ускорителя временно выведены из эксплуатации в связи с техническими неисправностями», — объяснили в онкодиспансере.
Для того чтобы пациенты не прерывали лечение и не ожидали своей очереди, часть потоков перенаправлена в филиал диспансера в Набережных Челнах, где функционируют два линейных ускорителя. Для обеспечения необходимого объема помощи аппараты в Казани и Набережных Челнах переведены на круглосуточный режим работы, а в филиал командированы специалисты из Казани.
Также РКОД работает над заключением долгосрочного сервисного контракта на починку оборудования, его техническое сопровождение и оперативное устранение неисправностей в дальнейшем. Средства для заключения контракта выделены Правительством Республики Татарстан.
«При этом радиотерапевтическая служба Республики Татарстан не только сохраняет действующие мощности, но и продолжает развиваться. Так, для Альметьевского филиала диспансера закуплены два современных линейных ускорителя, что позволит дополнительно расширить возможности оказания лучевой терапии жителям республики. Запуск в эксплуатацию запланирован в третьем квартале 2026 года», — добавили в РКОД Татарстана.