В РКОД Татарстана объяснили проблемы с записью на лучевую терапию

Для того чтобы пациенты не прерывали лечение и не ожидали своей очереди, часть потоков перенаправлена в филиал диспансера в Набережных Челнах, где функционируют два линейных ускорителя. Для обеспечения необходимого объема помощи аппараты в Казани и Набережных Челнах переведены на круглосуточный режим работы, а в филиал командированы специалисты из Казани.