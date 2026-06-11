Не просто работа, а зов души: смотрим, как в Хабаровске чествовали медиков и соцработников

«Спасибо вам за нелёгкий труд, терпение, включённость и неравнодушие, что очень ценно и важно, — обратилась к героям встречи председатель комитета Юлия Загурская. — Желаю вам прежде всего крепкого здоровья. Благополучия вам, вашим близким, чтобы дома у вас всё было хорошо. Ещё раз огромное спасибо за то, что пришли на праздник».