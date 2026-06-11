Не просто работа, а зов души: смотрим, как в Хабаровске чествовали медиков и соцработников

В год празднования 90-летия Кировского района Хабаровска продолжаются награждения и поздравления его выдающихся жителей. Вчера на торжественный прием в комитет были приглашены врачи, медсестры и соцработники.
Награды получили 11 лучших представителей сферы здравоохранения и соцподдержки района. Именно эти люди стоят на страже нашего здоровья — и физического, и душевного. Без них невозможно представить ни лечение болезней, ни долгую реабилитацию после травм. Они — благородные стражи добра. В центре внимания оказались люди, о которых обычно вспоминают, когда случается беда.
«Спасибо вам за нелёгкий труд, терпение, включённость и неравнодушие, что очень ценно и важно, — обратилась к героям встречи председатель комитета Юлия Загурская. — Желаю вам прежде всего крепкого здоровья. Благополучия вам, вашим близким, чтобы дома у вас всё было хорошо. Ещё раз огромное спасибо за то, что пришли на праздник».
Особую атмосферу праздника создали воспитанники центра детского творчества «Радуга талантов», исполнив для почетных гостей любимые музыкальные композиции и посвятив им лиричные строки. Виновники торжества были тронуты и признательны юным дарованиям за теплые слова и искренние пожелания.
Как проходило награждение стражей добра (как их окрестили), смотрим в спецрепортаже «МК в Хабаровске».