В Татарстане за первый квартал нашли 20 поддельных российских банкнот

В Татарстане за первый квартал 2026 года обнаружено 20 поддельных российских банкнот, из которых 13 — пятитысячные, четыре — тысячные, по одной — пятисотрублевая, сторублевая и пятидесятирублевая. Также выявлены три фальшивые купюры иностранных валют: две по 100 долларов США и одна по 50 долларов.