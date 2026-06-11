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В Татарстане за первый квартал нашли 20 поддельных российских банкнот

Чаще всего подделывают пятитысячные купюры.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане за первый квартал 2026 года обнаружено 20 поддельных российских банкнот, из которых 13 — пятитысячные, четыре — тысячные, по одной — пятисотрублевая, сторублевая и пятидесятирублевая. Также выявлены три фальшивые купюры иностранных валют: две по 100 долларов США и одна по 50 долларов.

Для повышения уровня финансовой грамотности и борьбы с подделкой банкнот Банк России запустил бесплатный онлайн-курс, который помогает кассирам и продавцам различать настоящие и фальшивые деньги. По завершении курса участники получают сертификат и отличительный знак. Граждане могут самостоятельно проверить подлинность банкнот через мобильное приложение «Банкноты Банка России» или на официальном сайте регулятора в разделе «Наличное денежное обращение».

Напомним, молодежь Казани выберет лучших работодателей города. Участие могут принять компании любого масштаба.

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