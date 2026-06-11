Каждый десятый предприниматель заявил об ухудшении условий для бизнеса на Дону

Более 10% предпринимателей Ростовской области считают, что за последние три года условия ведения бизнеса в регионе ухудшились. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».