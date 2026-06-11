В мае в Перми зафиксировали повышенное загрязнение воздуха

Повышенное загрязнение воздуха из-за жары и безветрия было зафиксировано в Перми в мае, сообщает Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края со ссылкой на данные Пермского ЦГМС.
По словам начальника ЦГМС Павла Смирнова, в течение месяца на стационарных постах фиксировались кратковременные превышения концентраций по разным веществам. Причины — сезонные и метеорологические: в мае в Перми стояла сухая и жаркая погода, а отсутствие ветра мешало естественному рассеиванию выбросов.
«В месяцы с подобными погодными аномалиями это вполне обычное явление. Это не постоянный уровень, а временное загрязнение при конкретных погодных условиях», — подчеркнул Смирнов.
Напомним, в мае в Кунгурском округе загорелся мусорный полигон. Зловонный запах распространился на всю округу. Однако специалисты отмечали, что в воздухе нет превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.