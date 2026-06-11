В мае в Перми зафиксировали повышенное загрязнение воздуха

По словам начальника ЦГМС Павла Смирнова, в течение месяца на стационарных постах фиксировались кратковременные превышения концентраций по разным веществам. Причины — сезонные и метеорологические: в мае в Перми стояла сухая и жаркая погода, а отсутствие ветра мешало естественному рассеиванию выбросов.