В красноярских «Тихих зорях» достраивают школу и решают проблему парковок

Но мало построить школу — надо решить, как к ней подъезжать. Глава города заметил, что в «Тихих зорях» и так остро не хватает проездов и парковок, а с открытием школы родителям будет негде оставить машины. Подъезды к школе обустраивает застройщик. Он же должен подготовить участок улицы Лесников и внутриквартальные примыкания, а в восьмистах метрах от школы сделать парковку для родителей. Также решено продумать подъезд со стороны Енисея, ближе к блоку начальных классов, чтобы высаживать учеников как можно ближе к входу.