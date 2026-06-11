В красноярских «Тихих зорях» достраивают школу и решают проблему парковок

Глава Красноярска Сергей Верещагин провел выездное совещание в микрорайоне «Тихие зори». Об этом сообщают gornovosti.ru.
Главными темами стали парковки и строительство школы на 1550 мест. Долгожданное здание готово более чем на 90%. Сначала его хотели сдать в январе 2027 года, но по поручению губернатора Михаила Котюкова срок перенесли на июль 2026-го, чтобы дети пошли учиться с первого сентября. Напомним, школа состоит из четырех блоков. Внутри — обычные кабинеты, пять спортзалов, четыре мастерских, актовый зал, музыкальный класс и даже стоматологический кабинет.
Но мало построить школу — надо решить, как к ней подъезжать. Глава города заметил, что в «Тихих зорях» и так остро не хватает проездов и парковок, а с открытием школы родителям будет негде оставить машины. Подъезды к школе обустраивает застройщик. Он же должен подготовить участок улицы Лесников и внутриквартальные примыкания, а в восьмистах метрах от школы сделать парковку для родителей. Также решено продумать подъезд со стороны Енисея, ближе к блоку начальных классов, чтобы высаживать учеников как можно ближе к входу.
Проблема с парковками волнует не только родителей, но и всех жителей микрорайона, и она в процессе решения. Строительство большой бесплатной стоянки на четыреста мест у дома 23 по улице Лесников уже началось. Она расположится возле остановки «Платинум Арена», площадь участка — десять тысяч квадратных метров. Закончить работы обещают к концу июня.