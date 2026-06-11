Юным нижегородцам торжественно вручили первые паспорта

В Нижнем Новгороде в Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской программы «Мы — граждане России!» Движения Первых и было приурочено ко Дню России.
Главный документ гражданина страны получили 10 юных нижегородцев из разных муниципалитетов региона. Среди них — победители и призеры спортивных соревнований, творческих конкурсов, участники волонтерских и патриотических проектов, активисты Движения Первых.
«Получение первого паспорта — особенное событие в жизни каждого человека. Вместе с новыми правами приходит и ответственность за свои поступки, за свое будущее, за будущее своей страны. Особенно приятно, что сегодня паспорта получают ребята, которые уже добились успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности. Уверена, что впереди у них еще много достижений, которыми будет гордиться Нижегородская область и вся Россия», — отметила Ольга Щетинина.
Участников церемонии поздравили сенатор Российской Федерации, руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в Нижегородской области Ольга Щетинина и временно исполняющий обязанности начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области, полковник полиции Вячеслав Кутьенков.
«Паспорт гражданина Российской Федерации — это не просто документ. Это подтверждение вашей принадлежности к большой стране с богатой историей и великими традициями. Желаю каждому из вас достойно нести звание гражданина России, уважать законы, беречь свою Родину и уверенно идти к поставленным целям», — обратился к участникам церемонии Вячеслав Кутьенков. В ходе церемонии юные граждане произнесли торжественное обещание быть патриотами своей страны, жить по принципам добра и справедливости, трудиться на благо России и нести ответственность за ее будущее.
«Вручение паспорта гражданина Российской Федерации молодому человеку, вступающему во взрослую жизнь — это и ответственно и открывает не только новые возможности, но и выстраивает перед молодым человеком основы его прав, знакомство с правилами взрослой жизни и несомненно определяют перед ним спектр обязанностей. Для нас важно, чтобы вручение главного документа в торжественной обстановке ребятам не просто запомнилось и стало определенным эмоциональным состоянием, но и придало уверенности в его поступках, делах и желании стать для кого-то примером уже завтра», — поделился Вячеслав Амосов, Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Нижегородской области.
Одним из обладателей первого паспорта стал Артем Карпушин из Нижнего Новгорода — призер региональных и всероссийских конкурсов, активный участник проектов Движения Первых.
«Для меня получение паспорта — очень важный и волнительный момент. Это событие, которое запомнится на всю жизнь. Приятно получать свой первый паспорт в такой торжественной обстановке, в преддверии Дня России. Это дает чувство гордости за свою страну и понимание, что теперь ты становишься взрослее и ответственнее», — поделился Артем Карпушин.
Кроме того, в Штабе состоялся мастер-класс по изготовлению кокошников в русском народном стиле. Он стал частью праздничной программы, посвященной Дню России, и позволил участникам прикоснуться к традициям и культурному наследию нашей страны.