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В Хабаровске покажут фильм о рекорде параатлета Кочнева в Антарктиде

Закадровый голос фильма озвучил заслуженный артист России Сергей Чонишвили.

В Хабаровске состоится презентация фильма «От полюса… К полюсу», посвящённого рекордной экспедиции российского параатлета Виталия Кочнева. — сообщает мэрия Хабаровска.

Показ пройдёт 14 июня в 16:00 в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец» при поддержке мэра города, Российского союза ветеранов Афганистана и СВО и Народного фронта Хабаровского края.

Фильм рассказывает о сложной экспедиции в Антарктиде и установлении мирового рекорда спортсменом из Комсомольска-на-Амуре, который более 30 лет передвигается на костылях и смог первым в мире проплыть в ледяной воде Антарктиды.

Режиссёром картины выступил Сергей Логвинов. В проекте использована оригинальная музыка композитора из Донецка Игоря Майского, написанная специально для фильма.

Отдельно отмечается, что голосом за кадром стал заслуженный артист России Сергей Чонишвили, один из самых известных актёров дубляжа в стране.

Картина посвящена теме преодоления, силы воли и человеческих возможностей в экстремальных условиях.

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