Красноярские борцы завоевали две медали чемпионата мира среди студентов

Спортсмены из Красноярского края завоевали две медали на чемпионате мира по спортивной борьбе среди студентов FISU 2026. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.
Соревнования прошли в Бразилии. В них приняли участие около 1500 спортсменов из 50 стран. Воспитанник красноярской спортшколы олимпийского резерва по вольной борьбе Юра Айрапетян стал серебряным призером в весовой категории до 70 кг. В финале он уступил спортсмену из Ирана Мохаммаду Бакхшиширколаи. Бронзу в этой категории взял Денис Кодаков Гил из Испании.
Еще одну медаль Красноярскому краю принесла Елена Дьяченко, спортсменка СШОР имени Бувайсара Сайтиева. Она стала бронзовым призером чемпионата в весовой категории до 55 кг. Победу в этой группе одержала Михаэла Самоил из Молдовы, серебряную медаль получила Франческа Ло Греко из Испании.
Оба красноярских спортсмена являются студентами Сибирского федерального университета.