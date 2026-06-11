Красноярские борцы завоевали две медали чемпионата мира среди студентов

Соревнования прошли в Бразилии. В них приняли участие около 1500 спортсменов из 50 стран. Воспитанник красноярской спортшколы олимпийского резерва по вольной борьбе Юра Айрапетян стал серебряным призером в весовой категории до 70 кг. В финале он уступил спортсмену из Ирана Мохаммаду Бакхшиширколаи. Бронзу в этой категории взял Денис Кодаков Гил из Испании.