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Красноярские борцы завоевали две медали чемпионата мира среди студентов

Спортсмены из Красноярского края завоевали две медали на чемпионате мира по спортивной борьбе среди студентов FISU 2026.

Спортсмены из Красноярского края завоевали две медали на чемпионате мира по спортивной борьбе среди студентов FISU 2026. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Соревнования прошли в Бразилии. В них приняли участие около 1500 спортсменов из 50 стран. Воспитанник красноярской спортшколы олимпийского резерва по вольной борьбе Юра Айрапетян стал серебряным призером в весовой категории до 70 кг. В финале он уступил спортсмену из Ирана Мохаммаду Бакхшиширколаи. Бронзу в этой категории взял Денис Кодаков Гил из Испании.

Еще одну медаль Красноярскому краю принесла Елена Дьяченко, спортсменка СШОР имени Бувайсара Сайтиева. Она стала бронзовым призером чемпионата в весовой категории до 55 кг. Победу в этой группе одержала Михаэла Самоил из Молдовы, серебряную медаль получила Франческа Ло Греко из Испании.

Оба красноярских спортсмена являются студентами Сибирского федерального университета.

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