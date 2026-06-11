В Хабаровском районе близится к завершению ремонт дороги к селу Чёрная речка

Начальник управления развития дорожной деятельности Алексей Галаган отметил, что в 2026 году из федерального бюджета на ремонт трасс в Хабаровском крае выделено 4 млрд рублей. Это позволит обновить 60 объектов. Всего в регионе в текущем году приведут в порядок свыше 140 км дорог, а общий бюджет составит более 6 млрд рублей. Ремонтные работы также идут в сёлах Сосновка, Осиновая Речка, Ильинка и Мирное.